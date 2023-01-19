ЦБ РФ объяснил ослабление рубля снижением продаж валюты экспортерами

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ослабление курса рубля со второй половины декабря происходило на фоне снижения объема продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров, а также роста спроса на валюту со стороны отдельных участников торгов, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", подготовленном ЦБ РФ.

"На валютном рынке в конце года наблюдалось ослабление рубля под воздействием временных факторов", - отмечает регулятор.

Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в декабре снизились до $15 млрд c $15,6 млрд в ноябре, $17,9 млрд в октябре, $21,1 млрд в сентябре, $21 млрд в августе, $16,8 млрд в июле, $20,3 млрд в июне, по $19,4 млрд в мае и апреле, $17,1 в марте, $25,2 млрд в феврале и $20,1 млрд в январе.

Объем среднедневных чистых продаж крупнейших экспортеров во второй половине декабря снизился и составил 37,7 млрд рублей ($576 млн), что на 24% меньше, чем в первой половине декабря, и носит отчасти сезонный характер, отмечает ЦБ.

"Снижение предложения иностранной валюты со стороны крупнейших компаний-экспортеров происходило на фоне нисходящего ценового тренда на поставляемые на экспорт углеводороды с одновременным сокращением физических объемов нефтегазового экспорта", - подчеркивает регулятор.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров оставались крупнейшими продавцами валюты на рынке. В декабре эти участники продали валюту на 725 млрд рублей, что соответствует уровню ноября (727 млрд рублей), но ниже октябрьского уровня (837 млрд рублей).

ЦБ также отмечает во второй половине декабря рост спроса на "токсичную" валюту со стороны отдельных участников. Помимо традиционных покупателей валюты (импортеры и физические лица), спрос на "токсичную" валюту предъявляли клиенты, выкупающие бизнес у компаний из недружественных стран, вынужденных уйти с российского рынка из-за санкций, объяснил Банк России. Кроме того, в конце года ускорился процесс конвертации валютных депозитов в рублевые, что привело к росту спроса банков на иностранную валюту в целях компенсации влияния на открытую валютную позицию.

Банки, не относящиеся к СЗКО, оставались основными покупателями валюты на бирже. Они в декабре купили валюту на 567 млрд рублей против 506 млрд рублей в ноябре. При этом большая часть всех покупок (68%) в декабре пришлись на вторую половину месяца (386 млрд рублей).

Физические лица обычно оказывают контрциклическое воздействие на валютный рынок: продают "токсичную" валюту при ослаблении рубля и покупают доллары США и евро при укреплении рубля, напомнил ЦБ. Однако в декабре систематических продаж с их стороны не наблюдалось, подчеркнул регулятор. Исключением стало 15 декабря, когда физлица продали через крупнейшие банки "токсичную" валюту на 25,8 млрд рублей, что временно замедлило ослабление рубля.

В целом за декабрь физлица на бирже и через крупнейшие банки купили валюту на 154,2 млрд рублей против 70,1 млрд рублей покупок в ноябре. Это также негативно сказалось на динамике курса рубля, подчеркнул ЦБ.