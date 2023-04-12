Банк России не считает нужным возвращать обязательную репатриацию валютной выручки

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Необходимости возвращаться к обязательной репатриации валютной выручки нет, экспортеры продолжают ее продавать, кроме того, остающаяся у компаний валюта необходима для оплаты импорта, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, здесь каких-то необходимых действий не нужно, наши компании - экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. Мы следим за этим. Там может быть доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, то есть они все равно ее продают даже без обязательной репатриации экспортной выручки", - сказала она.

"Это не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане оставляют выручку за рубежом, это позволяет оплачивать им необходимый импорт, а он нам тоже нужен, и не только потребительских товаров, но и оборудования, комплектующих", - объяснила глава ЦБ.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что периодически возникают предложения вернуться к обязательной репатриации, но Минфин их не поддерживает.

Он напомнил, что российские компании - экспортеры столкнулись в 2022 году с очень серьезными проблемами, связанными с репатриацией валютной выручки, поэтому летом прошлого года было принято решение о том, что репатриация не требуется и наказание к ним не применяется. "Иначе складывалась ситуация, когда мы сами наказывали своих же экспортеров, которые искали способы вернуть валютную выручку другими путями: через разного рода взаимозачеты, через разного рода поставку встречных товаров и т.д., и получалось так, что люди там боролись с враждебной обстановкой за рубежом, неповиновением банков, отказом банков исполнять приказы по переводу денег в Россию, и мы здесь же их же еще и штрафовали", пояснил он.

По словам замминистра, сейчас "есть разные точки зрения" по этой теме.

"Вопрос о возврате к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, но пока никаких решений не принято, и наша позиция твердая, моя позиция и позиция министра - сейчас пересматривать данный подход необходимости нет", - заявил замглавы Минфина.