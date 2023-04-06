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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Число акций, операции с которыми нерезидентам под контролем лиц из РФ ограничены на МосБирже, выросло до 77

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Количество акций предприятий и организаций, на которые распространяются ограничения для совершения операций на Московской бирже клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, увеличилось до 77.

В обновленный список, опубликованный МосБиржей в четверг, включены акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт".

МосБиржа с 12 сентября 2022 года предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. В список включаются бумаги, на которые это разрешение не распространяется.

При публикации этого перечня биржа особо оговаривает, что он носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий и организаций, на которые распространяются ограничения.

Московская биржа
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