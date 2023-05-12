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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Инфляция в Индии в апреле была минимальной за 18 месяцев

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года рост потребительских цен в Индии замедлился третий месяц подряд и составил 4,7% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные.

Это минимальный подъем показателя за последние восемнадцать месяцев - с октября 2021 года. В мае инфляция составляла 5,7%.

Продукты питания в Индии подорожали на 3,8%, что стало самым слабым приростом с ноября 2021 года. В том числе цены на овощи упали на 6,5%, масложировую продукцию - на 12,3%, мясо - на 1,2%. При этом стоимость зерновых подскочила на 13,7%, молока - на 8,9%, специй - на 17,4%.

В прошлом месяце замедлился подъем цен на топливо и электричество (до 5,5% по сравнению с 8,9% в марте), а также одежду и обувь (до 7,5% с 8,2%).

Потребительские цены в апреле относительно предыдущего месяца увеличились на 0,5%. Это самый значительный подъем за последние полгода.

Индия
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