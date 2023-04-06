Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость туров в Турцию на российском рынке выросла по сравнению с 2022 годом годом примерно на 25-30%, сообщила журналистам руководитель департамента маркетинга "Анекс Тур Россия" Жанна Гареева.

"Турция, как всегда, бьет рекорды (по спросу - ИФ), это лидирующий объем. Думаю, что мы должны выйти на 1 млн туристов. Это минимум. На майские праздники наши турецкие программы практически все заполнены", - сказала она.

В прошлом сезоне, как уточнила эксперт "Интерфаксу", туроператор перевез на отдых в Турцию 800 тысяч человек.

"Стоимость турпакета возросла по сравнению с прошлым сезоном. Рост составил примерно 25-30%. Это обусловлено объективными факторами. Возросла стоимость перевозки по двум причинам: выросла стоимость топлива и увеличилась продолжительность полета. Плюс ко всему турецкие отельеры подняли стоимость проживания, потому что цены в стране выросли", - отметила Гареева.