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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Туроператоры не ждут радикального спада спроса на отдых в Турции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость туров в Турцию в 2023 году отпугнула многих туристов, однако радикального снижения турпотока ожидать не стоит, сказал "Интерфаксу" президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Туры в Турцию в этом году значительно подорожали, и это сдерживает плановый спрос на направление. Многие туристы находятся в ожидании снижения цен, рассчитывают на горящие туры. При этом альтернативы Турции в текущих обстоятельствах по объему авиаперевозки, транспортной доступности и туринфраструктуре у нас не так много. Поэтому радикального снижения турпотока не будет. Думаю, что он не опустится ниже прошлогоднего", - сказал он.

По его словам, ослабление рубля также повлияло на стоимость туров за рубеж.

"В целом, в случае нехватки туристов отельеры и туроператоры могут снизить стоимость, тогда это активизирует спрос. Но я думаю, что это маловероятно: турбизнес Турции заменил россиян туристами из других стран", - пояснил он.

В пресс-службе туроператора "Интурист" отметили, что еще рано делать прогнозы об успехах предстоящего высокого сезона.

"Мы видим, что спрос на туры в Турцию растет. Майские праздники показали прирост продаж на 30% к аналогичному периоду прошлого года. Основная тенденция этого года - туры в Турцию бронируются с минимальной глубиной, многие в формате last minute", - добавили в компании.

В 2022 году Турцию посетили более 44 млн иностранных туристов, из них 5,2 млн - россияне. В конце января в Турции прогнозировали увеличение турпотока из России до 6 млн по итогам 2023 года, однако представители туриндустрии страны ожидают вдвое меньше путешественников из России.

Илья Уманский РСТ Турция Интурист
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