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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Банк "Открытие" в 2022 году снизил чистую прибыль по РСБУ в четыре раза

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Банк "ФК Открытие" в прошлом году снизил чистую прибыль по РСБУ в четыре раза, до 21,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистые процентные доходы "Открытия" выросли на 6% год к году, составив 102,2 млрд рублей.

Расходы на резервы по кредитам при этом составили 31,6 млрд рублей, годом ранее банк, наоборот, получил доход от восстановления провизий на сумму 1,4 млрд рублей.

Операционные расходы банка в прошлом году выросли на 21%, до 104,1 млрд рублей.

Кредитный портфель "Открытия" показал прирост на 13%, до 2,5 трлн рублей.

Средства клиентов увеличились на 7%, составив на конец 2022 года 2,7 трлн рублей.

Группа "Открытие" в декабре прошлого года стала частью ВТБ, который выкупил у ЦБ активы группы за 340 млрд рублей.

Открытие
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