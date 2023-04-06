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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Структура Alltech подала заявление об отказе от участка углеводородов на Сахалине

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Роснедра в феврале получили заявление ООО "Пасифик ойл ресорсез" (структура группы Alltech, которая сейчас принадлежит семье погибшего в 2020 году бизнесмена Дмитрия Босова) о досрочном прекращении лицензии на Призаливный участок углеводородов на Сахалине, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

"В настоящее время идет подготовка по рассмотрению материалов для рассмотрения на комиссии данной заявки. В случае перехода данного участка в нераспределенный фонд недр при наличии заинтересованности субъектов предпринимательской деятельности может быть начата работа по подготовке к проведению аукциона", - отметил представитель ведомства.

"Коммерсантъ" сообщил, что группа Alltech решила отказаться от своего последнего нефтегазового актива - Призаливного участка на Сахалине. С января 2023 года структура Alltech "Пасифик ойл ресорсес", владеющая лицензией на Призаливный участок, начала процедуру ликвидации. В Alltech объясняют отказ от лицензии "экономической нецелесообразностью" освоения участка. Прежде компания планировала продать этот актив, но не преуспела в этом.

"Пасифик ойл ресорсес" в 2008 году в ходе аукциона получила лицензию на Призаливный участок недр площадью 167 кв. км, который находится южнее Набильского залива. Тогда перспективные ресурсы участка оценивались в 8,6 млн тонн нефти и 1 млрд кубометров газа.

Минприроды Сахалин Alltech Роснедра Призаливный
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