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Наследники Босова получили 65% в основанном им "Аллтеке"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Большая часть капитала погибшего в 2020 году бизнесмена Дмитрия Босова в основанном им "Аллтеке" отошла родственникам, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Ранее Босову принадлежало 86,57% в ООО "Аллтек". По данным ЕГРЮЛ на 19 мая 2021 года, теперь на его имя осталась зарегистрирована доля в размере 21,64%, а по 10,82% в капитале компании отошли шести родственникам погибшего: Антону, Артему, Борису, Ивану, Кириллу и Людмиле Босовым.

Среди тех, кто не получил свою долю в "Аллтеке", – супруга погибшего бизнесмена Катерина Босова. Как сообщал РБК, доли Катерины, а также ее дочери Бэллы оказались не распределены, потому что они не обратились в компанию с соответствующим заявлением.

Согласно ЕГРЮЛ, доли других учредителей "Аллтека" и партнеров Босова по бизнесу не изменились. Дмитрий Ага владеет 7,9% в капитале ООО, Игорю Макарову принадлежит 3,16%, Олегу Шемшуку – 2,37%.

Изменения в капитале также зарегистрированы еще в одной компании, одним из основателей которой был Дмитрий Босов – ООО "УК "Востокуголь". По данным на 19 мая, Антон, Артем, Борис, Иван, Кирилл и Людмила Босовы теперь владеют по 6,25% в компании. С 11 мая 2021 года Катерине и Бэлле Босовым в ООО принадлежит по 5,56%, а на имя Дмитрия Босова осталось зарегистрировано 1,39%. Оставшиеся около 50% ООО "УК "Востокуголь" находятся на балансе самой компании, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс".

Ранее сообщалось, что группа "Сибантрацит" (также была основана ДмитриеБосовым) и УК "Востокуголь" завершили сделки по продаже своих долей участия в проектах "Порт "Вера" (50%, угольный морской терминал, Приморский край) и Огоджинского угольного месторождения (50%, Амурская область). Покупателем доли в "Порту "Вера" стало ООО "Порт "Вера" холдинг", а ООО "Огоджа" купило долю в Огоджинском проекте.

В феврале 2021 года группа "Аллтек" подписала соглашение о продаже группы "Сибантрацит" компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна.

Дмитрий Босов Аллтек

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