"СИБУР" продлил до конца апреля предложение о выкупе трех выпусков евробондов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU -"СИБУР" вновь продлил срок действия предложения о выкупе трех выпусков долларовых еврооблигаций из-за необходимости его согласования правительственной комиссией.

Согласно сообщению эмитента евробондов Sibur Securities DAC, компания все еще ожидает одобрения правкомиссии и продлевает срок действия предложения до 28 апреля. Объявление результатов выкупа соответственно сдвигается на 2 мая.

"СИБУР" 20 февраля сообщил, что готов выкупить еврооблигации трех долларовых выпусков с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах. Предложение не имело лимита по объему выкупа.

Минимальная цена выкупа для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах составляла $550 за $1000 номинала, для евробондов с погашением в 2025 году - $500 за $1000 номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 была установлена на уровне $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 - $650 за $1000 номинала. Итоговая цена должна быть определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона.

Изначально предложение о выкупе действовало до 10 марта, подвести итоги выкупа планировалось 13 марта. Однако 10 марта "СИБУР" сообщил, что продлевает срок действия предложения почти на месяц, до 7 апреля, поскольку опубликованный в начале марта указ президента РФ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" предполагает, что выкуп евробондов должен быть одобрен правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

По данным самой компании, сейчас в обращении находятся еврооблигации-2023 на $162,2 млн, еврооблигации-2024 на $368,7 млн и еврооблигации-2025 на $427 млн.