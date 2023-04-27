Квартальная выручка American Airlines выросла до рекорда

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года American Airlines Group получила чистую прибыль и рекордную для января-марта выручку благодаря росту спроса на авиаперевозки.

Чистая прибыль авиакомпании в отчетный период составила $10 млн, или $0,02 в расчете на акцию, против чистого убытка в $1,64 млрд, или $2,52 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,05 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,04 на акцию.

Квартальная выручка American Airlines подскочила на 37%, до $12,19 млрд, оказавшись, однако, хуже консенсус-прогноза рынка, составлявшего $12,21 млрд.

Провозные емкости авиакомпании в январе-марте были на 9,2% выше, чем годом ранее. Загруженность ее рейсов увеличилась до 80% с 74,4% в первом квартале прошлого года.

American Airlines зафиксировала рекордные показатели операционного денежного потока ($3,3 млрд) и свободного денежного потока ($3 млрд) в первом квартале, и сократила долг более чем на $850 млн.

В компании отмечают, что спрос на ее услуги остается высоким. "Доходы от внутренних направлений и ближних международных рейсов продолжают расти, и мы наблюдаем существенное увеличение спроса на дальних международных маршрутах", - говорится в пресс-релизе American Airlines.

По прогнозу компании, ее скорректированная прибыль во втором квартале составит $1,2-1,4 на акцию (прогноз аналитиков - $1,04 на акцию), а по итогам всего года - $2,5-3,5 на акцию.

Другая американская авиакомпания - Southwest Airlines Co. - зафиксировала в первом квартале чистый убыток в размере $159 млн, или $0,27 на акцию, по сравнению с $278 млн, или $0,47 на акцию, годом ранее.

Убыток без учета разовых факторов также составил $0,27 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированный убыток Southwest Airlines на уровне $0,23 на акцию.

Квартальная выручка авиакомпании увеличилась на 21,6%, до $5,71 млрд, но оказалась хуже консенсус-прогноза экспертов ($5,73 млрд).

Показатели Southwest Airlines включают в себя разовые потери в размере $380 млн, вызванные последствиями декабрьских отмен рейсов.

Провозные емкости авиакомпании в январе-марте были на 10,7% выше, чем годом ранее, загруженность рейсов выросла до 77,6% с 77%.

Бумаги American Airlines прибавляют в цене 3,1% на торгах в четверг, Southwest Airlines теряют 5,1%.