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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

"Агрокомплекс Ткачева" в 2022 году получил рекордную прибыль в 10,7 млрд рублей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, завершил прошлый год с рекордными финансовыми показателями.

Как сообщается в отчетности агрохолдинга, его чистая прибыль выросла на 24,3% – до 10,687 млрд рублей. Это наилучший показатель прибыли начиная с 1999 года (более старые данные отсутствуют). Прежде она не превышала 8,6 млрд рублей, такой результат получен в 2021 году.

Выручка выросла почти на 10%, до 78,92 млрд рублей. Доходы агрохолдинга, согласно отчетам, росла ежегодно.

Себестоимость в прошлом году увеличилась на 7,7%, до 51,765 млрд рублей, валовая прибыль - на 14,3%, до 27,157 млрд рублей, прибыль от продаж - на 14%, до 16,337 млрд рублей.

Коммерческие расходы "Агрокомплекса" возросли на 12%, до 8,4 млрд рублей, управленческие - на 27%, до 2,38 млрд рублей. Прочие доходы сократились в 1,5 раза, до 2,79 млрд рублей, а прочие расходы - на 4%, до 5,8 млрд рублей.

Отмечается, что в прошлом году агрохолдинг завершил процесс присоединения АО "Агрокомплекс рис" в Краснодарском крае.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля.

Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Агрокомплекс Ткачева
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