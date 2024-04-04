"Агрокомплекс Ткачева" в 2023 году обновил рекорд по чистой прибыли

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, завершил 2023 год ростом чистой прибыли по РСБУ на 29,7% к показателю 2022 года - до 13,855 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Таким образом, был обновлен рекорд 2022 года (10,687 млрд рублей).

Выручка выросла на 7,1% - до 84,532 млрд рублей, в том числе от реализации продукции переработки - на 4,2%, до 62,39 млрд рублей, продукции растениеводства - на 14%, до 10,3 млрд рублей. Вместе с тем, выручка от реализации продукции животноводства снизилась на 1,4%, до 7,25 млрд рублей.

Выручка агрохолдинга, согласно отчетам, росла ежегодно с образования предприятия в 1993 году.

Себестоимость продаж в прошлом году увеличилась на 6%, до 54,928 млрд рублей, валовая прибыль - на 9%, до 29,6 млрд рублей, а прибыль от продаж - на 8%, до 17,649 млрд рублей.

Кроме того, "Агрокомплекс" в прошлом году увеличил на 16% доходы от участия в других организациях, получив 5,854 млрд рублей. Прочие доходы увеличились вдвое - до 5,5 млрд рублей, прочие расходы - на 30%, до 7,5 млрд рублей.

Кредиторская задолженность за год снизилась с 21,841 млрд рублей до 15,337 млрд рублей, дебиторская - выросла с 19,122 млрд рублей до 21,563 млрд рублей.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит экс-главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля.

Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.