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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Нефть Brent подешевела до $85 за баррель

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть незначительно снижаются в понедельник после скачка на прошлой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

В пятницу биржи США и Европы были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в понедельник составляет $85 баррель, что на $0,12 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,13 (0,2%) до $85,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,09 (0,11%), до $80,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,09 (0,1%), до $80,7 за баррель.

По итогам короткой прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, а также данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о снижении запасов как нефти, так и бензина, а также дистиллятов в Штатах.

"Экономические статданные будут ключевыми для нефтяного рынка на этой неделе", - отмечает аналитик Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана.

Недавнее решение о сокращении добычи рядом стран ОПЕК+ "было частично предназначено для того, чтобы выдавить "коротких" продавцов с нефтяного рынка, и цены на нефть, теперь, возможно, будут лучше отражать фундаментальные для рынка факторы", приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

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