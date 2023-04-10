Brent торгуется у $85 за баррель

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются, инвесторы оценивают перспективы появления дефицита "черного золота" на мировом рынке.

К 15:30 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,14%) - до $85 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,1 (0,12%) - до $80,60 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%, при этом пятницу биржи США и Европы были закрыты на праздники.

"На этой неделе участники рынка сфокусируются на отчетах от энергетических агентств, которые наверняка будут отражать ожидания сокращения предложения из-за снижения добычи в ОПЕК+, - написал аналитик UBS Group Джованни Стауново. - Сегодня или завтра мы можем увидеть некоторую волатильность".

Под отчетами он имел в виду ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку.

По данным Argus, по итогам минувшего четверга цены на российскую нефть на базисах FOB изменились незначительно к предыдущему дню. Так, котировка нефти Urals на базисе FOB Primorsk составляла 6 апреля $55,22 за баррель по сравнению с $44,5/б в марте. При этом скидка на российский сорт на базисе FOB к марке Brent составила $30,75/б, что на $0,25/б ниже предыдущего дня, в марте дифференциал составлял $33,83/б.

Urals Med Aframax FOB Novorossiysk торговался 6 апреля на уровне $55,22/б по сравнению с $44 за баррель в марте. Дифференциал к эталонному сорту 6 апреля снизился к предыдущему дню на $2,25/б и составил $30,75/б, в марте скидка составляла $34,3/б.

Индекс цены Urals NWE CIF Rotterdam вырос на $0,8 за барр. и составил $58,19/б (скидка снизилась на $0,25/б и составила $27,78/б).

Urals Med Aframax CIF Augusta подорожал на $2,87 за барр. - до $60,4/б (скидка снизилась на $2,32/б и составила $25,57/б).

Российская нефть, продаваемая в Индии (Urals DAP West Coast India) 6 апреля котировалась на отметке $73,47 за баррель, что на $0,55 выше уровня предыдущего дня, дисконт к североморскому датированному не изменился - $12,5 за баррель.