"ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб.

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Горьковский автозавод" подал к германскому автоконцерну Volkswagen второй иск в Арбитражном суде Нижегородской области - на этот раз с требованиями в размере 28,4 млрд рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в суд 7 апреля. Его подробности, помимо суммы требований, в карточке дела не приводятся.

В пресс-службах "ГАЗа" и российского представительства VW ситуацию не комментируют.

Как сообщалось, первый крупный иск ГАЗа к VW был подан в Арбитражный суд Нижегородской области в середине марта. Заявление содержало требования о взыскании с германского концерна, контрактная сборка моделей которого до весны 2022 года велась на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, убытков в размере 15,6 млрд рублей. ГАЗ также требовал признать расторжение договора о контрактной сборке недействительным.

Российский автопроизводитель в рамках разбирательства смог добиться ввода обеспечительных мер в отношении местных активов VW. Арест был наложен на доли иностранных юрлиц в ООО "Фольксваген Груп Рус" (ФГР), совладельцами которого являются Volkswagen AG (28,06%), Skoda Auto A.S. (16,8%) и Volkswagen Finance Luxemburg S.A. (55,14%). Также по ходатайству "ГАЗа" были запрещены любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ФГР.

Под ограничения подпали и доли VW в подконтрольных российских юрлицах. В частности, ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", а также ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Страхование", ООО "Скания Финанс". Последние три, по данным ЕГРЮЛ, до середины февраля этого года входили в периметр производителя грузовиков Scania, который, в свою очередь, входит в принадлежащее VW грузовое подразделение Traton. Scania к концу 2022 года продала российскую "дочку" (ООО "Скания-Русь", ныне - ООО "БВГ") местному дилеру "Альфаскан", но три указанные структуры, как следует из реестра, в периметр той сделки не вошли. К концу февраля они перешли под единоличный контроль ФГР.

"ГАЗ" обосновывал свое ходатайство об обеспечительных мерах в том числе выписками из ЕГРЮЛ, согласно которым ФГР владеет четырьмя указанными юрлицами, "что обуславливает риск отчуждения указанного имущества в пользу третьих лиц и, как следствие, невозможность исполнения судебного акта". Автозавод в своем иске отмечал, что отчуждение оставшихся активов VW в РФ сделает невозможным исполнение решения суда о взыскании убытков в размере не менее 15,6 млрд рублей в его пользу.

В российском представительстве VW заявляли, что были удивлены получением иска от "ГАЗа" с учетом "хороших деловых отношений на протяжении многих лет" и того, что "партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года". Российское представительство VW ходатайствовало о частичной отмене введенных обеспечительных мер. В результате суд 3 апреля разблокировал недвижимое имущество и оборудование компании, основная доля которого представляет собой производственный комплекс VW в Калуге.

После этого Горьковский автозавод организовал пресс-подход, в рамках которого представители предприятия заявили, что коллектив разочарован положительным решением суда по частичной отмене обеспечительных мер и надеется, что правительство РФ возьмет ситуацию под контроль, не позволив VW уйти из страны без возврата средств.

Председатель рабочих советов "ГАЗа" Евгений Морозов на подходе заявил журналистам, что на предприятии "столкнулись с неприемлемой ситуацией, когда компания Volkswagen планирует уйти от своих обязательств". Он отметил, что в связи с отменой обеспечительных мер на заводе возникло "много вопросов и недоумение".

"Мы планируем обратиться к министерству промышленности и торговли РФ, обратить их внимание на то, чтобы производство было возобновлено на обеих площадках - и в Нижнем Новгороде, и в Калуге. <...> Мы также надеемся, что правительство РФ возьмет под контроль данную ситуацию и не позволит уйти компании Volkswagen из России, не вернув те средства нашему многотысячному коллективу для реализации нового проекта на площадях Горьковского автомобильного завода", - заявлял он журналистам.

Руководитель производства автомобилей VW и Skoda Горьковского автозавода Александр Подоплелов в свою очередь, заявлял что у предприятия нет другого выхода, кроме как компенсировать затраты, направленные на создание совместного с Volkswagen сборочного производства, чтобы возобновить производство автомобилей и вернуть на завод людей, находящихся в режиме производственного простоя. "И мы работаем в этом направлении", - подчеркивал он.

Основным претендентом на российские активы VW, включая крупнейший из них - автозавод в Калуге, СМИ называли автодилерскую группу "Авилон". Однако официальных комментариев о готовящейся сделке ее потенциальные стороны не давали.

Сам Volkswagen, комментируя ранее ситуацию вокруг судебного спора с "ГАЗом", лишь подтверждал, что "находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая завод в Калуге с более чем 4 тыс. сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору".

Завод ФГР мощностью 225 тыс. автомобилей в год расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. До весны 2022 года предприятие выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц продукции в год. В начале марта 2022 года VW сообщил, что приостанавливает производство автомобилей в России.

Кроме того, VW с 2012 года вел контрактную сборку на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, где до весны 2022 года выпускались Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq, а также Volkswagen Taos. Летом VW объявил о закрытии своего нижегородского офиса.