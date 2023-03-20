ГАЗ потребовал через суд взыскать с Volkswagen 15,6 млрд руб.

Суд арестовал активы VW в РФ

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Автомобильный завод группы "ГАЗ" обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде с немецким автоконцерном Volkswagen и взыскать с него 15,6 млрд рублей убытков, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Соответствующий иск был подан 14 марта.

Суд 17 марта удовлетворил ходатайство ГАЗа о наложении в рамках дела обеспечительных мер - в частности, ареста долей в российском представительстве VW и в подконтрольных ему юрлицах, всего имущества немецкого концерна в РФ за исключением денежных средств. Кроме того, по ходатайству ГАЗа суд запретил любые регистрационные действия, связанные ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской "дочки" VW и подконтрольных ей юрлиц.

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