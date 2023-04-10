Что произошло за день: понедельник, 10 апреля

Поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену и о цифровизации воинского учета, планы создания в РФ нового космического корабля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену и об усилении ответственности за терроризм.

- В Госдуму внесены поправки о цифровизации воинского учета. Они, в частности, предусматривают дублирование повесток в цифровом виде и введение ограничений для тех, кто уклоняется от призыва.

- В РФ создадут новый "легкий" космический корабль для полетов на отечественную станцию, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов. Он также заявил, что российские космонавты продолжат работу на орбите после ввода в строй станции.

- В Кремле заявили, что конкретных предложений по пасхальному перемирию на Украине нет.

- Из украинского плена возвращены 106 российских военных, сообщили в Минобороны РФ.

- Двое бывших силовиков получили по 19 лет по делу о поджоге Бакальской горадминистрации. По версии следствия, ночью 11 сентября, разбив окно в здании администрации, они закинули внутрь "коктейль Молотова".

- Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter. Как сообщили "Интерфаксу" в РКН, сервис не удалил 1,3 тысячи запрещенных материалов.

- "ГАЗ" подал иск к Volkswagen на 28 млрд руб., следует из данных картотеки арбитражных дел. Подробности, помимо суммы требований, не приводятся.

- Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Курбан Бердыев покинул команду. Исполнять обязанности наставника команды будет Дмитрий Хохлов.