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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Армении регулятор не разрешил "МТС Армения" продать акции кипрской компании

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) приняла решение отклонить заявку компании ЗАО "МТС Армения" (бренд Viva-MTS, дочерний оператор российского ПАО "МТС" ) на совершение сделки по продаже акций компании.

Как сообщила пресс-служба КРОУ, согласно заявке "МТС Армения", кипрская Fedilco Group Limited намерена приобрести у Allegretto Holding (Люксембург) 100% акций компании Aramayo Investments Limited (Кипр), которая является единственным акционером армянской "дочки" МТС. "Учитывая, что Allegretto Holding принадлежит зарегистрированной в России компании "Мобильные телесистемы", в результате сделки компания "МТС Армения" больше не будет принадлежать группе МТС", - говорится в сообщении.

"В соответствии с законодательством Армении, в сделке может быть отказано, если она не соответствует требованиям КРОУ, угрожает или может угрожать национальной безопасности или государственным интересам. Учитывая это, КРОУ приняла решение отказать в заключении сделки. Решение может быть опротестовано в административном суде в течение 30 дней", - сообщили в пресс-службе.

Комиссия при принятии решения учла позицию Министерства высокотехнологической промышленности Армении, которое обсудило вопрос с заинтересованными органами. Этот вопрос КРОУ рассмотрит на заседании 12 апреля.

Отмечается также, что заседание КРОУ по данному вопросу состоится 12 апреля.

В середине марта "МТС Армения" обратилась в КРОУ за разрешением на продажу акций. КРОУ для принятия решения планировала ждать позицию министерства высокотехнологической промышленности и Службы национальной безопасности Армении.

В пресс-службе МТС "Интерфаксу" тогда сообщили, что компания фокусируется на развитии бизнеса в России и потенциально может "рассмотреть продажу актива в Армении, если найдутся покупатели с хорошей оценкой".

Кипр Армения МТС Viva-MTS Allegretto Holding Fedilco Group Limited
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