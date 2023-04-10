Количество созданных в РФ компаний в I кв. увеличилось на 17% год к году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр в РФ как вновь созданные, в первом квартале 2023 года составило 62,8 тыс., что на 17,1% больше, чем в первом квартале 2022 года (53,7 тыс.), следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации, в первом квартале 2023 года составило 10,5 тыс., что на 0,4% меньше, чем в первом квартале 2022 года (10,5 тыс.).

Для сравнения: в первом квартале текущего года вновь созданных компаний было больше, чем в первом квартале 2021 года, на 11,8% (56,3 тыс.), и чем в первом квартале 2020 года - на 1,4% (62,0 тыс.). Прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации в первом квартале 2023 года было меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 29,2% (14,8 тыс.), 2020 года - на 16,5% (12,6 тыс.).

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в первом квартале 2023 года в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 3,5% - до 1,6 тыс.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилось в 2,6 раза, до 22,5 тыс. с 59,2 тыс.

Налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), а также компаний с недостоверными сведениями.

Среди исключенных налоговиками из ЕГРЮЛ в первом квартале 2023 года компаний как недействующие были исключены 16% (3,6 тыс., снижение к прошлогоднему показателю в 4,5 раза), в связи с недостоверными сведениями - 84% (18,9 тыс., снижение в 2,3 раза).

Количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, в первом квартале 2023 года уменьшилось по сравнению с первым кварталом 2022 года на 7,5%, до 1,0 тыс. с 1,1 тыс. Также снизилось количество компаний, созданных в результате реорганизации: за первые три месяца 2023 года таким образом было зарегистрировано 0,4 тыс. компаний, что на 13,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (0,4 тыс.).

Всего в первом квартале 2023 года по всем основаниям прекращена деятельность 34,1 тыс. компаний, что в 2,1 раза меньше, чем в первом квартале 2022 года (70,9 тыс.).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в первом квартале 2023 года увеличилось на 5,3% - до 2,770 млн с 2,630 млн. Таким образом, после снижения количество компаний к началу ноября 2022 года до локального минимума (2,597 млн), оно увеличилось за следующие пять месяцев на 6,7% и вернулось примерно на уровень середины 2021 года.

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в первом квартале 2023 года увеличилось на 1,0%, до 3,259 млн.