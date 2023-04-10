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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Процедура банкротства бывшего совладельца ПСБ Дмитрия Ананьева продлена на 6 месяцев

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 24 марта продлил процедуру банкротства экс-совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева на шесть месяцев, говорится в определении на сайте суда.

Следующий отчет финансового управляющего должника назначен на 29 сентября.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Ананьева в июне 2020 года. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года признал Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

Заявителями и кредиторами по заявлению являются также Софья Симановская, ООО "Левит", "ПСБ Лизинг", Marbale Universal Corp, Ассоциация АУ СРО "ЦААУ", Кирилл Яновский.

Девятый арбитражный апелляционный суд 4 октября 2022 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 24 июня назначил Евгения Веснина финуправляющим экс-банкира. Арбитражный суд Московского округа 17 января 2023 года оставил назначение Веснина в силе.

Верховный суд России 14 марта 2022 года отказал Ананьеву в пересмотре дела о повторном рассмотрении вопроса о назначении его финансового управляющего.

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Москвы приостановил производство по проверке обоснованности требования Промсвязьбанка о включении в реестр кредиторов экс-главы ПСБ Дмитрия Ананьева 278,4 млрд рублей убытков. Дело было приостановлено до вступления в силу решения по иску ПСБ о взыскании с экс-руководства банка, в том числе с Ананьева, 282,2 млрд рублей. Позднее сумма требований по этому иску была сокращена до 243,2 млрд рублей.

Суд 29 июня 2022 года частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей. Апелляция 24 октября оставила решение в силе.

Арбитражный суд Москвы 9 декабря 2022 года включил в реестр кредиторов Дмитрия Ананьева 89,7 млрд рублей долга перед ПСБ.

ПСБ ранее контролировался братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Банк России объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества, на его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ находится под блокирующими санкциями США.

ЗК "Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года. Компания входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".

Настюша Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев Арбитражный суд Москвы
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