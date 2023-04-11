Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в марте вырос на 50% на прошлогодней низкой базе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года пассажиропоток группы "Аэрофлот" вырос на 50% в годовом исчислении, до 3,3 млн человек, сообщили в пресс-службе компании.

В том числе на внутренних линиях перевезено 2,6 млн пассажиров (+30,5% год к году), на международных - 683 тысяч (в 3,6 раза больше).

Пассажирооборот увеличился на 63%, до 8,6 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 6,8 процентного пункта, до 86,3%.

В марте 2022 года группа перевезла 2,2 млн человек, что на 20% меньше, чем годом ранее. Снижение пассажиропотока последовало за санкциями в отношении российской авиаотрасли, введенными западными странами в ответ на начало военной операции на Украине 24 февраля.

Впервые за год рост пассажиропотока группа показала в феврале - он составил 6% (перевезено 3 млн человек).