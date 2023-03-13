Пассажиропоток "Шереметьево" в феврале вырос на 16%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пассажиропоток "Шереметьево" в феврале 2023 года вырос на 16% относительно того же месяца прошлого года, до 2,3 млн человек (включая детей до двух лет), следует из сообщения пресс-службы аэропорта.

По данным пресс-службы, доля "Шереметьево" в общем объеме пассажиропотока Московского авиаузла составила 50% (на 2 п.п. больше, чем в январе).

В прошлом месяце рейсы в аэропорт возобновили три крупнейшие китайские авиакомпании - China Eastern, Sichuan и Beijing Capital Airlines, отметили в пресс-службе. Кроме того, увеличили еженедельную частоту полетов Air China (с одного до семи рейсов) и Hainan Airlines (с одного до двух рейсов).

За январь-февраль "Шереметьево" обслужило 4,6 млн пассажиров (+3,4% г/г). Наиболее популярными внутрироссийскими направлениями стали Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань и Калининград, зарубежными - Пхукет и Бангкок (Таиланд), Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Ереван (Армения). Наибольшие объемы перевозок обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Smartavia, Nordwind и Etihad.

Два других аэропорта Московского авиаузла - "Домодедово" и "Внуково" - не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.