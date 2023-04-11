"Абрау-Дюрсо" по итогам 2022 года может увеличить дивиденды на 32%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Абрау-Дюрсо" (ABRD), ведущий производитель игристых вин в России, по итогам 2022 года может увеличить выплату дивидендов на 32%.

"Мы будем придерживаться, скорее всего, нашего правила в 25% от прибыли. Даже на этом уровне рост дивидендов в этом году будет около 32%. Думаю, что будут достаточно интересные цифры", - заявил президент компании Павел Титов на пресс-конференции.

По его словам, пока совет директоров не давал рекомендаций по размеру дивидендов. Заседание по этому поводу запланировано на май.

Дивиденды компании по итогам 2021 года составили 3,44 рубля на акцию, общая сумма - 337 млн 120 тыс. 632,96 рубля.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на "Московской бирже". Уставный капитал составляет 98 000 184 рубля.