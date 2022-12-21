Бизнес-омбудсмен Титов рассказал, что живет не на зарплату

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - полномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что в течении всего периода омбудсменства не пользовался своей зарплатой.

"Все средства, которые перечисляет мне Общественная палата России все годы моего омбудсменства, уходят на защиту предпринимателей от незаконного уголовного преследования. Я отдаю их в Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции", - сказал Титов, отвечая на вопрос журналистов в ходе Всероссийской конференции бихнес-омбудсменов, посвященной 10-летию создания этого института.

Он пояснил, что живет на дивиденды от акций компании "Абрау-Дюрсо", которые в последнее время показывают резкий рост.

При этом Титов напомнил, что до момента официального назначения президентом РФ нового уполномоченного, он продолжит исполнять обязанности в качестве бизнес-защитника и получать заработную плату федерального уполномоченного.