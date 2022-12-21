Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Бизнес-омбудсмен Титов рассказал, что живет не на зарплату

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - полномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что в течении всего периода омбудсменства не пользовался своей зарплатой.

"Все средства, которые перечисляет мне Общественная палата России все годы моего омбудсменства, уходят на защиту предпринимателей от незаконного уголовного преследования. Я отдаю их в Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции", - сказал Титов, отвечая на вопрос журналистов в ходе Всероссийской конференции бихнес-омбудсменов, посвященной 10-летию создания этого института.

Он пояснил, что живет на дивиденды от акций компании "Абрау-Дюрсо", которые в последнее время показывают резкий рост.

При этом Титов напомнил, что до момента официального назначения президентом РФ нового уполномоченного, он продолжит исполнять обязанности в качестве бизнес-защитника и получать заработную плату федерального уполномоченного.

Борис Титов Абрау-Дюрсо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 830 тыс. человек были освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации

Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ

Путин поручил проанализировать и использовать опыт и тактику НАТО для подготовки войск РФ

Путин поручил проанализировать и использовать опыт и тактику НАТО для подготовки войск РФ

Минздрав РФ рекомендовал пациентам с гриппом и температурой 38 вызывать скорую только ночью

Путин дал команду на начало поставок газа с Ковыктинского месторождения "Газпрома"

Путин дал команду на начало поставок газа с Ковыктинского месторождения "Газпрома"

Условный срок активистке "Открытой России" Шевченко изменили на три года колонии-поселения

Условный срок активистке "Открытой России" Шевченко изменили на три года колонии-поселения

Суд 28 декабря заочно начнет рассматривать дело журналиста Невзорова о фейках об армии

Суд 28 декабря заочно начнет рассматривать дело журналиста Невзорова о фейках об армии

Каждый третий россиянин считает рациональным забрать деньги из банка

Жителям новых регионов РФ могут разрешить до 2026 г. хранить оружие по имеющимся разрешениям

Жителям новых регионов РФ могут разрешить до 2026 г. хранить оружие по имеющимся разрешениям

Матвиенко не исключила подготовки законопроекта об ограничении сроков ареста

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });