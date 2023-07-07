Максим Басов уйдет с поста гендиректора "СУЭКа"

Максим Басов Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "СУЭКа" Максим Басов 9 июля покинет свой пост, завершив этап перестройки компании под новые экономические условия, сообщила компания.

Под руководством Басова были достигнуты рекордные финансовые результаты, обновлена стратегия и команда. Совет директоров компании поблагодарил Максима Басова за эффективную работу и пожелал ему успехов в новых проектах, говорится в сообщении.

С 10 июля "СУЭК" возглавит Александр Редькин, работающий в компании с 2005 года и занимавший пост замгендиректора, анонсировали в компании.

Басов возглавил "СУЭК" в апреле 2022 года. До этого, с 2003 и до конца 2021 года, он был гендиректором "Русагро", с 2011 года входил в совет директоров "Русагро", в марте 2022 года. возглавил совет. Гендиректором "СГК" Басов стал в феврале 2023 года.

В апреле 2023 года Басов сообщил, что покинет должность гендиректора "СУЭКа", а замену ему найдут среди внутренних кандидатов.

СГК - энергетическая компания, осуществляет деятельность на территории Алтайского, Красноярского и Приморского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. СГК принадлежат 7 ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 17,5 тыс. МВт и тепловой мощностью 26,4 тыс. Гкал.ч, а также тепловые сети общей протяженностью 11 тыс. км, ремонтные и сервисные компании.

В "СУЭК" наряду с ТЭС СГК входят 25 шахт и разрезов, 10 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт".