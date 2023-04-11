Минэнерго США сохранило прогноз потребления нефти в мире в 2023 г. на уровне 100,9 млн б/с

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,9 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Таким образом, EIA практически сохранило свой прогноз, озвученный в марте, скорректировав его всего на 30 тыс. б/с.

Ведомство также слегка повысило прогноз спроса на нефть в 2022 году - на 10 тыс. б/с, до 99,43 млн б/с. Таким образом, по оценке Минэнерго США, рост спроса на нефть по итогам текущего года составит 1,44 млн б/с против 1,48 млн б/с. в оценке предыдущего месяца.

Министерство также скорректировало прогноз спроса на нефть на 2024 год в сторону незначительного увеличения - на 30 тыс. б/с. По оценке EIA, потребление увеличится на 1,85 млн б/с - до 102,72 млн б/с. Месяцем ранее ведомство прогнозировало увеличение показателя на 1,79 млн б/с.

"Наши прогнозы мирового потребления жидких углеводородов не изменились по сравнению с прошлым месяцем. Однако рост рисков в банковском секторе США, а также в других странах увеличивает неопределенность в отношении макроэкономических факторов и их влияния на спрос на ЖУВ, что повышает вероятность того, что потребление окажется ниже текущих прогнозов", - подчеркнули в EIA.