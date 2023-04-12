Sminex-Интеко продает девелоперский бизнес в Ростове-на-Дону

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Sminex-Интеко выставила на продажу единственного в Ростовской области девелопера полного цикла, входящего в периметр компании, сообщили в пресс-службе девелопера.

"Мы продаем все ростовские активы как единый холдинг за 3 млрд рублей. В его состав входят проектный институт, комбинат крупнопанельного домостроения, собственный департамент продаж и маркетинга, эксплуатирующая организация и земельные участки под застройку. Новый владелец получит функционирующий девелоперский бизнес полного цикла и сможет его масштабировать" - сказал через пресс-службу директор по продажам Sminex-Интеко Иван Обухов.

По его словам, объединенная компания намерена продолжить развитие в столице.

Sminex приобрел компанию "Интеко" в декабре 2022 года за 38 млрд рублей. Это была крупнейшая M&A-сделка на рынке недвижимости с 2015 года. В ее периметр в том числе вошел девелоперский холдинг в Ростове-на-Дону, занимающийся комплексным освоением территорий.

Ростовский девелоперский холдинг "Интеко" входит в топ-10 Южного федерального округа по вводу недвижимости. Холдинг строит 300 тысяч кв. м в Левенцовском районе города.

"Холдинг продолжает работу и выполняет все обязательства перед нашими клиентами. Более того, в Ростове-на-Дону у нас есть перспективные площадки для проектов комплексного освоения территории. И есть все мощности, чтобы самим их реализовать, а также масштабировать опыт на соседние российские регионы", - говорит глава компании Дмитрий Яценко.