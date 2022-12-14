Банк "Траст" закрыл сделку по продаже девелопера "Интеко"

Его за 38 млрд рублей купила компания Sminex

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк непрофильных активов "Траст" продал компанию "Интеко", одного из крупнейших застройщиков премиум- и элитной недвижимости, компании Sminex.

Сумма сделки составила 38 млрд рублей, сообщили в банке.

"Траст" назвал сделку крупнейшим M&A на рынке девелопмента с 2015 года. В ее состав вошли активы "Интеко" в Москве и Ростове-на-Дону, в том числе семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв.м в стадии проектирования и строительства.

"Траст" управлял "Интеко" с 2018 года. В 2020 году она вошла в перечень системообразующих организаций строительной отрасли. Выручка компании за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, EBITDA - 21,7 млрд рублей. По данным Росреестра, по итогам 11 месяцев 2022 года "Интеко" входит в десятку лидеров в старых границах Москвы по выручке.

"Цена продажи полностью соответствует нашим ожиданиям. Сделка была прямая, это позволило завершить ее быстро. Также важно, что компанию купил профильный инвестор", - прокомментировал президент - председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов.

"Благодаря этой покупке портфель проектов объединенной компании превысил 2 млн кв.м. Мы продолжим реализацию всех проектов", - заверил президент Sminex Алексей Тулупов.

Группа Sminex была в числе претендентов на покупку "Интеко" осенью 2021 года. Тогда "Траст" в ходе аукциона планировал продать долг и акции "Интеко" по начальной цене 37,4 млрд рублей. На торги были выставлены 100% "Интеко" стоимостью 29,6 млрд рублей, а также права требований к компании в размере 7,8 млрд рублей. Из-за судебных споров банк отменил аукцион.

В мае 2022 года Окружной суд Никосии (Кипр) отменил обеспечительные меры в отношении акций "Интеко". "Траст" тогда заявил, что на основании этого решения может вновь распоряжаться акциями компании.

"Траст" был готов продать "Интеко" при возвращении стоимости компании на уровень осени 2021 года, говорил в июне 2022 года Соколов. По его словам, на тот момент около пяти инвесторов интересовались активом, среди них были и предыдущие потенциальные инвесторы.

"На момент перехода в банк непрофильных активов капитализация "Интеко" была отрицательной. Сейчас актив стоит 38 млрд рублей, и на сегодняшний день это один из самых эффективных девелоперов в бизнес- и премиальном сегменте. Цена продажи полностью соответствует нашим ожиданиям. Более того, несмотря на высокую турбулентность в экономике и осторожное поведение крупных инвесторов, мы закрыли сделку по цене даже выше, чем планировали. Сделка была прямая, это позволило завершить ее быстро", - приводятся слова Соколова в сообщении банка.

"Проведена комплексная трансформация всей компании: фокус на качестве проектов и продукта, масштабная цифровизация процессов, кратный рост всех финансовых и операционных показателей, на несколько лет раньше первоначального срока полностью погашен корпоративный долг, досрочно вышли на целевой ориентир по стоимости, который ставил акционер", - добавил президент "Интеко" Александр Николаев.

"Интеко" ранее контролировала жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. В 2011 году компанию приобрели бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов - Сбербанк (5%). "Траст" стал контролировать "Интеко" в рамках передачи на его баланс активов санируемого Рост банка (тоже ранее принадлежал Шишханову).