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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Катар заказал у верфи Hyundai 17 газовозов на $3,9 млрд

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - QatarEnergy подписала соглашение с корейской HD Hyundai Heavy Industries (HHI) на строительство 17 газовозов на общую сумму $3,9 млрд (14,2 миллиарда катарских риалов), сообщила катарская компания.

Таким образом QatarEnergy начинает второй этап программы приобретения судов для перевозки СПГ, которая будет направлена на логистику продукции новых производств СПГ в Катаре (North Field LNG) и США (Golden Pass LNG), а также поддержку долгосрочной программы обновления флота газовозов компании.

Первая фаза программы охватывает 60 судов, которые будут строиться на верфях в Корее и Китае.

Катар по итогам 2022 года вышел на первое место в мире по экспорту СПГ с показателем 88 млн тонн или 114 млрд куб. м газа.

Эмират планирует увеличение добычи газа с восточной части месторождения Северное и строительство четырех новых линий завода по сжижению природного газа, которые позволят нарастить производство СПГ в стране к 2026 году до 110 млн тонн в год. Как ожидается, новые мощности введут в эксплуатацию до конца 2025 года.

Катар СПГ США QatarEnergy Hyundai Heavy Industries Китай Южная Корея
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