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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

TCS Group создала лизинговую компанию

Ее возглавил бывший гендиректор "Европлана" Михайлов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - TCS Group создала лизинговую компанию, ее гендиректором стал бывший глава ЛК "Европлан" Александр Михайлов.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на днях было зарегистрировано ООО "Т-Лизинг", специализирующееся на деятельности по финансовой аренде (лизингу/сублизингу). Уставный капитал новой компании - 100 млн рублей. "Т-Лизинг" через "Т-Проекты" принадлежит ООО "ТКС" и Тинькофф банку (подконтрольны TCS Group).

"Интерфакс" направил запрос в Тинькофф банк.

Михайлов, с 2016 года возглавлявший ЛК "Европлан", в июне 2022 года покинул должность гендиректора, председателя правления, члена совета директоров компании, а также другие посты в одноименной группе.

TCS Group является головной компанией Тинькофф банка и "Тинькофф страхования". В конце апреля 2022 года у группы сменился основной акционер: 35% группы у Олега Тинькова выкупил "Интеррос" Владимира Потанина.

TCS Group Европлан Александр Михайлов Т-Лизинг Тинькофф банк
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