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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

TCS Group подала заявки на получение лицензий за рубежом

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - TCS Group сохраняет планы по международной экспансии, подала заявки на получение лицензий за рубежом, сообщил журналистам председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

"Какие-то разрешения (на осуществление деятельности - ИФ) получаются, какие-то в процессе, обсуждаем. Здесь мы идем сложнее, безусловно. Ветер дует не в спину, а немножко в бок, но мы в эту сторону продолжаем двигаться", - сказал он.

В ноябре 2021 года стало известно, что TCS Group для международной экспансии рассматривает три рынка в Юго-Восточной Азии. Один из них группа раскрыла: она планирует получить банковскую лицензию на Филиппинах.

"Там есть несколько разных лицензий, которые можно получить для тех или иных продуктов, мы, на самом деле, на некоторые из них подаем заявки", - заявил глава банка, отметив, что уже на этих рынка у группы появились первые клиенты.

В марте 2022 года TCS Group также думала о выходе на рынок Латинской Америки и рассчитывала начать там с предоставления услуг эквайринга.

В конце апреля у TCS Group сменился основной акционер: 35% группы у Тинькова выкупил Интеррос" Владимира Потанина.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

TCS Group Тинькофф банк Станислав Близнюк Филиппины
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