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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Группа "Тинькофф" запустила брокерскую платформу для юрлиц

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" сообщила, что запустила платформу для юридических лиц по работе на бирже.

Все операции совершаются в личном кабинете через мобильное приложение "Тинькофф бизнес". В дальнейшем группа планирует создать торговый терминал для юрлиц, изучить возможность интеграции торговых сервисов с учетной системой компании через Tinkoff Invest API.

С помощью платформы "Инвестиции для бизнеса" сейчас компании могут удаленно открыть брокерский счет, управлять доступами к нему, инвестировать свободные средства (на первом этапе юрлицам доступны биржевые овернайты).

В дальнейшем на платформе планируется предусмотреть еще ряд сервисов: мгновенная конвертации всех доступных на бирже валют, инвестиции в инструменты фондового рынка, получение инвестиционной аналитики по инструментам фондового рынка, автоматизация отчетности, хеджирование валютных рисков, привлечение заемного капитала с помощью биржевых инструментов и под залог имеющихся активов.

Головной компанией Тинькофф банка и "Тинькофф страхования" является TCS Group. В конце апреля 2022 года у группы сменился основной акционер: 35% группы у Олега Тинькова выкупил "Интеррос" Владимира Потанина.

Группа Тинькофф Tinkoff Invest API TCS Group Интеррос Владимир Потанин Олег Тиньков
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