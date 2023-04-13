"НОВАТЭК" попросил поддержать освоение трудноизвлекаемых запасов газа

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать стимулы для освоения трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа, премьер-министр считает, что вопрос нужно обсуждать с учетом прогнозов спроса на газ и доступности технологий разработки.

В ходе визита главы кабмина в Тюмень гендиректор "НОВАТЭК НТЦ" Владимир Соловьёв сообщил Мишустину: "Надым-Пур-Тазовский район в ЯНАО является основным по добыче газа, и основную долю добычи занимает газ достаточно простой. И эта добыча падает, и нужно ее восполнять с больших глубин, с более сложных геологических горизонтов. В этой связи, при наличии там уже имеющейся инфраструктуры, городов, я имею в виду и промысловой инфраструктуры, и транспортной, хотелось бы, чтобы правительство создало какие-то стимулы для того, чтобы можно было быстрее приступить к освоению ТРИЗ с более глубоких горизонтов и удерживать эту добычу на стабильном уровне, чтобы регион не пришел в упадок".

В свою очередь глава правительства РФ заметил, что "вопрос – сложный".

"Вы абсолютно правы: надо думать о том, как сохранить коллективы – слаженные коллективы, которые работают традиционно в этих городах, центры компетенций, если хотите. Но то, что касается трудноизвлекаемых запасов, то здесь будет вопрос спроса (...), насколько спрос удовлетворит (добычу - ИФ)", - сказал Мишустин.

"Экспортные сейчас возможности, вы видите, хотя они были нарощены, они, к сожалению, падают, потому что по экспорту сами понимаете что. Значит, нужно наращивать газификацию внутри – президентский проект, когда мы занимаемся газификацией. И нужно конечно посмотреть внимательно, насколько это с точки зрения экологии и возможностей (целесообразно - ИФ)", - добавил премьер.

Он также обратил внимание на наличие технологий для ТРИЗ. "Вот эти технологии, наверное, критическое звено – вы сами это прекрасно знаете" - заметил глава кабмина.

Присутствующий при беседе министр энергетики РФ Николай Шульгинов заметил, что "в целом министерство энергетики поддерживает необходимость разработки трудноизвлекаемых запасов". "По нефти у нас есть федеральный проект ТРИЗы. Нужно посмотреть, что делать с поддержкой с проектами по разработке трудноизвлекаемых запасов газа. В целом мы поддерживаем, но нужно посмотреть какие технологии, сколько они стоят", - сказал Шульгинов.

"Импортозамещение технологий, которые позволят это делать в России – это тоже очень важный вопрос", - подчеркнул Мишустин.

В беседе с журналистами зампред правления "НОВАТЭКа" Владимир Кудрин заметил, что сеноманский, легкоизвлекаемый газ постепенно заканчивается.

"Чтобы у нас на долгосрочную перспективу в Ямал-Ненецком округе добыча была на постоянно высоком уровне, нам нужно подключать трудноизвлекаемые запасы, то в чем мы очень хорошо продвинулись. Мы об этом знаем, поэтому бьем в колокола раньше. Здесь используется высокотехнологическое оборудование, нам нужны преференции, потому что эти залежи становятся постепенно нерентабельными, потому что идут дорогостоящие процессы для их извлечения", - сказал топ-менеджер.

По его словам, в России в прошлом году добыча трудноизвлекаемых запасов составила порядка 60 млрд (кубометров газа в год), из них 23 млрд (приходится) на "НОВАТЭК".

По его словам, нужно распространить преференции, которые даются по нефтяным ТРИЗам на газовые. "Это ко всем недропользователям относится, не только к "НОВАТЭКу"", - добавил Кудрин.