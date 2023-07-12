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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

"НОВАТЭК" во II квартале увеличил добычу газа и жидких углеводородов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года "НОВАТЭК" увеличил добычу газа на 0,5% в годовом измерении, до 20,35 млрд куб. м, производство жидких углеводородов выросло на 6% - до 3 млн т, сообщила компания.

Продажи газа увеличились на 7,7% - до 18,31 млрд куб. м, из них в России было реализовано 15,06 млрд куб. м, что на 1,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Объем реализации сжиженного природного газа (СПГ) на международных рынках составил 3,24 млрд куб. м, продемонстрировав рост на 47,3%.

В I полугодии добыча газа составила 41,23 млрд куб. м (на 0,8% больше того же периода 2022 года), добыча жидких углеводородов - 6,1 млн тонн (на 5,1% больше).

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК во II квартале и I полугодии 2023 года составил 3,3 и 6,8 млн тонн соответственно, продемонстрировав рост на 5,5% и 3,8% по сравнению со II кварталом и I полугодием 2022 года. На комплексе в Усть-Луге во II квартале и I полугодии 2023 года переработано 1,7 и 3,4 млн тонн стабильного газового конденсата соответственно, объем переработки увеличился на 1,5% и 0,6% по сравнению с соответствующими периодами 2022 года.

По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге во II квартале 2023 года составил 1,8 млн тонн, в том числе 1,1 млн тонн нафты, 0,3 млн тонн керосина, 0,4 млн тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 0,6 млн тонн, стабильного газового конденсата - 0,7 млн тонн.

По состоянию на 30 июня 2023 года 0,8 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 1,3 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

НОВАТЭК
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