Нефть Brent подорожала до $86,39 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю ростом на опасениях возможного дефицита предложения на рынке в связи с недавним решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в пятницу составляет $86,39 баррель, что на $0,3 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,24 (1,4%) до $86,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,36 (0,44%), до $82,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов опустилась на $1,1 (1,3%), до $82,16 за баррель.

ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, что выше доковидного уровня.

В пятницу ежемесячный обзор по нефтяному рынку обнародует Международное энергетическое агентство (МЭА). Ранее на этой неделе глава МЭА Фатих Бироль заявил, что спрос на нефть может превысить предложение во втором полугодии текущего года.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, вызванное растущими ожиданиями скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) благодаря сигналам ослабления инфляции и замедления экономического роста в Штатах.