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Brent торгуется у $85,95 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти меняются слабо и разнонаправленно вечером в пятницу, инвесторы оценивают ежемесячный обзор Международного энергетического агентства.

К 17:47 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,16%) - до $85,95 за баррель. Майские фьючерсы на на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,16 (0,19%) - до 82,32 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене примерно на 2%, а котировки WTI прибавили порядка 1%.

По прогнозам МЭА, в третьем квартале дефицит предложения на мировом рынке составит 2 млн баррелей в сутки.

"Серьезный дефицит нефти во втором полугодии ожидался и ранее, но очередное сокращение (добычи странами ОПЕК+ - ИФ) грозит дальнейшим сжатием предложения и ростом нефтяных котировок в период, когда инфляционное давление и так наносит ущерб уязвимым потребителям", - говорится в обзоре агентства.

Во втором квартале дефицит составит 400 тысяч б/с, полагает МЭА. Ранее агентство ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тысяч б/с.

ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, - выше доковидного уровня.

Давление на нефтяные котировки в пятницу оказывает укрепление доллара: индекс U.S. Dollar Index, отслеживающий его динамику относительно корзины из шести основных мировых валют, в ходе торгов поднимается на 0,45% после заявления члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера о том, что Федрезерву следует продолжать повышение процентных ставок.

Brent WTI МЭА ОПЕК ФРС США Кристофер Уоллер
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