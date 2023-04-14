FESCO запустила авиадоставку электроники из Гонконга в Москву

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU -Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в рамках развития сервиса по перевозке сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами FESCO Air организовала авиадоставку электроники и цифровой техники из Гонконга в Москву, сообщила компания.

Первая партия груза была отправлена из Гонконга в конце марта. Транзитное время составляет до трех дней с момента доставки груза на склад временного хранения в Гонконге до прибытия электроники в аэропорт назначения в Москве. Регулярность отправок - два-три раза в неделю.

FESCO планирует нарастить грузопоток на этом направлении, добавить новые аэропорты назначения, а также увеличить клиентскую базу сервиса FESCO Air за счет привлечения крупных отечественных дистрибьютеров электроники.

Группа запустила сервис FESCO Air для доставки сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами на внутрироссийских и международных направлениях в ноябре 2022 года.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 130 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы состоит из 26 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.