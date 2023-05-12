FESCO запустит контейнерные перевозки автозапчастей из КНР в Белоруссию через Владивосток

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO запустила интермодальный контейнерный маршрут для доставки автокомплектующих из китайского порта Нинбо на станцию Жодино в Белоруссии через "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в FESCO).

FESCO сообщила, что планирует отправлять в Белоруссию до четырех контейнерных поездов в месяц через ВМТП и альтернативные маршруты.

Расчетный срок доставки из Китая до склада клиента в Белоруссии составляет до 35 суток.

Первая партия машинокомплектов и запчастей в 62 сорокафутовых контейнерах группы отправилась из Нинбо 23 апреля морской линией FESCO, соединяющей порты Китая с ВМТП.

Из Владивостока автокомплектующие в составе контейнерного поезда отправлены 8 мая, прибытие груза на станцию Жодино запланировано на 22 мая.

В начале апреля FESCO открыла в Минске дочернюю компанию "ФЕСКО БелТранс" для развития импортных и экспортных перевозок между Белоруссией и странами Юго-Восточной Азии, Турцией, Казахстаном и Узбекистаном.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. Флот под управлением группы состоит из 32 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.