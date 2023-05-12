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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

FESCO запустит контейнерные перевозки автозапчастей из КНР в Белоруссию через Владивосток

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO запустила интермодальный контейнерный маршрут для доставки автокомплектующих из китайского порта Нинбо на станцию Жодино в Белоруссии через "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в FESCO).

FESCO сообщила, что планирует отправлять в Белоруссию до четырех контейнерных поездов в месяц через ВМТП и альтернативные маршруты.

Расчетный срок доставки из Китая до склада клиента в Белоруссии составляет до 35 суток.

Первая партия машинокомплектов и запчастей в 62 сорокафутовых контейнерах группы отправилась из Нинбо 23 апреля морской линией FESCO, соединяющей порты Китая с ВМТП.

Из Владивостока автокомплектующие в составе контейнерного поезда отправлены 8 мая, прибытие груза на станцию Жодино запланировано на 22 мая.

В начале апреля FESCO открыла в Минске дочернюю компанию "ФЕСКО БелТранс" для развития импортных и экспортных перевозок между Белоруссией и странами Юго-Восточной Азии, Турцией, Казахстаном и Узбекистаном.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. Флот под управлением группы состоит из 32 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO ВМТП Владивосток Китая Жодино Нинбо Белоруссия
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