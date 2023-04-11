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Доля внутреннего производства автоэлектроники в РФ выросла до 20%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Доля отечественных производителей электронной продукции для автопрома на внутреннем рынке РФ по итогам 2022 года составила 20%, удвоившись по сравнению с 2021 годом, когда составляла 10%.

"Полученные от "Консорциума предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики" данные позволяют уверенно говорить о высоких темпах импортозамещения и углублении локализации, несмотря на временное сокращение выпуска конечной техники", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ведомстве отметили, что в 2022 году, "несмотря на существенное падение рынка", российские производители автоэлектроники "перевыполнили плановые значения по росту выручки". Конкретные цифры в Минпромторге приводить не стали.

Дефицит автоэлектроники стал одной из причин сдерживания объемов производства в автопроме в 2021 году. В прошлом году электроника вошла в перечень товаров, на поставку которых в РФ западными странами были наложены санкции.

Как отметили в Минпромторге, сейчас министерством совместно с ФГУП "НАМИ" и "Консорциумом предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики" разработан первый отечественный ГОСТ в сфере автоэлектроники. "Он содержит основные термины, закрепляющие и описывающие структуру изделий в сфере автоэлектроники. Это шаг к дальнейшему формированию системы требований и унификации изделий на рынке автоэлектроники", - пояснил представитель министерства.

"Создаваемые в соответствии с едиными требованиями изделия будут с высокой вероятностью применимы не только для отдельных потребителей, а для большей части рынка в целом", - ожидают в Минпромторге.

В министерстве отметили, что сейчас "в России есть все необходимые мощности для серийного выпуска необходимых компонентов".

В ближайшее время РФ планирует перевести отрасль автоэлектронных компонентов на балльную систему оценки локализации, что упростит включение продукции в перечень "российской" и получение отечественными компаниями преимуществ при госзакупках. О готовящихся изменениях сообщило во вторник издание РБК со ссылкой на проект изменений в 719-ое постановление (регулирует правила применения балльной системы оценки локализации). В Минпромторге "Интерфаксу" подтвердили, что документ подготовлен, однако пока не опубликован для обсуждения.

Минпромторг РФ
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