CEO Avito покидает свой пост, руководство компанией возьмет на себя правление

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор сервиса объявлений Avito Владимир Правдивый покидает свой пост. В дальнейшем руководство бизнесом Avito перейдет к правлению, уточняется в пресс-релизе компании.

Правдивый работает в Avito с 2014 года, гендиректором компании он является с 2016 года. Он покинет свой пост 29 апреля, после чего сосредоточится на вопросах здоровья и семьи.

Руководство компанией возьмет на себя правление, куда входят все топ-менеджеры, включая управляющих директоров вертикалей. На корпоративном уровне за развитие бизнеса будет отвечать Иван Гуз, занимавший пост замгендиректора, за поддержку бизнеса - финансовый директор Сергей Пивень.

"Kismet как акционер не будет влиять на операционную деятельность Avito, наши планы в отношении компании как актива не меняются", - отметил в свою очередь основатель Kismet Capital Group Иван Таврин, слова которого приведены в релизе.

В течение нескольких лет ключевые бизнес-решения в компании принимают руководители бизнес-юнитов, которые составляют правление Avito. Так, к вертикальным бизнес-юнитам относятся "Авито Товары", "Авито Авто", "Авито Недвижимость", "Авито Работа", "Авито Услуги", к горизонтальным - продукт, технологии, продажи, маркетинг и др.

Общая стратегия развития компании и ежегодный бюджет будут по-прежнему разрабатываться правлением и согласовываться акционером, отмечается в сообщении Avito.

Сервис объявлений Avito с октября 2022 года принадлежит Kismet Capital Group Ивана Таврина. Количество активных объявлений на Avito превышает 150 млн, ежемесячная аудитория составляет 60 млн пользователей.