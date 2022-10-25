Kismet Capital Group Таврина закрыла сделку по покупке Avito

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Kismet Capital Group Ивана Таврина закрыла сделку по приобретению 100% сервиса объявлений Avito.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, с 25 октября ООО "Кех Екоммерц" (основное российское юрлицо Avito) и ООО "Авито Холдинг" на 99,9% принадлежат ООО "Радио Реклама Вологда", конечным владельцем которого является ООО "Кисмет Капитал Груп". Оставшиеся доли в "Кех Екоммерц" и "Авито Холдинге" получило ООО "Инфраструктурный Холдинг -2", принадлежащее "Кисмет Капитал Груп".

Kismet Capital Group приобрела Avito у южноафриканского холдинга Naspers; продавцом выступила принадлежащая холдингу компания Prosus.

Компания искала покупателя на Avito с мая текущего года. О сделке было объявлено в середине октября, ее сумма - 151 млрд рублей.

Kismet сообщала, что финансирование сделки и расчеты по ней организованы консорциумом банков во главе с Россельхозбанком.