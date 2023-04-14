Минэкономразвития прогнозирует снижение производства в сельском хозяйстве РФ в 2023г на 3,4%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение производства сельхозпродукции в 2023 году на 3,4% на фоне высокой базы 2022 года, в 2024-2026 годах ожидается рост на 2% в год.

Минэкономразвития РФ внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023-2026 годы, сообщил журналистам представитель министерства.

Как сообщалось, в 2022 году производство сельхозпродукции в РФ выросло на 10,2% на фоне рекордного урожая зерновых.

"В сельском хозяйстве в 2023 году на фоне рекордного урожая 2022 года ожидается снижение на 3,4%, начиная с 2024 года ожидается рост на уровне 2% в среднем ежегодно", - сообщил представитель Минэкономразвития.