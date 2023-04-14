Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в России в 2023 году на 5,3%

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рост оборота розничной торговли в России, по обновленному макропрогнозу, в 2023 году ожидается на уровне 5,3%, в 2024 году - на 3,5%, в 2025 году - на 3,5%, в 2026 году - на 3,6%.

Минэкономразвития внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023-2026 годы, сообщил журналистам представитель министерства.

Предыдущий макропрогноз был представлен Минэкономразвития в сентябре 2022 года и предполагал рост оборота розничной торговли в РФ в 2023 году на 2,7%, в 2024 году - на 3,7%, в 2025 году - на 3,1%.

"Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования. В целом, все эти факторы сыграют на увеличение оборотов розничной торговли и услуг", - прокомментировал ожидания по динамике розницы глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в пятницу на совместной коллегии министерства и Минфина.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по динамике розничной торговли на 2023 год предполагает ее снижение на 0,5%.

В 2022 году снижение оборота розничной торговли в стране, по данным Росстата, составило 6,7%.