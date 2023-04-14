Индекс потребдоверия в США в апреле неожиданно вырос до 63,5 пункта

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в апреле повысился до 63,5 пункта с 62 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

Индикатор снизился примерно на 3% за минувший год, однако вырос на 27% с исторического минимума, зафиксированного в прошлом июне, отмечается в сообщении.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце повысился до 68,6 пункта с 66,3 пункта в марте.

Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода улучшился до 60,3 пункта по сравнению с 59,2 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце подскочили до 4,6% с 3,6% в марте. Авторы отчета отметили высокую волатильность этого показателя в последние месяцы. Тем временем оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) остались на уровне 2,9% по итогам пятого месяца подряд.

Окончательное значение апрельского индекса потребительского доверия будет опубликовано 28 апреля.