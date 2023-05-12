Индекс потребительского доверия в США в мае упал до минимума за полгода

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в мае уменьшился до 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это минимальный уровень за последние полгода.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - до 63 пунктов, сообщает Trading Economics.

Беспокойство потребителей усилилось в мае на фоне распространения негативных экономических новостей, включая ситуацию с потолком госдолга, отмечают эксперты.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации снизился в этом месяце до 64,4 пункта с 68,2 пункта в апреле. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода упал до 53,4 пункта по сравнению с 60,5 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в мае опустились до 4,5% с 4,6% месяцем ранее.

Тем временем оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) поднялась до 3,2% с 3% в апреле. Таким образом, она достигла максимума с марта 2011 года.

Окончательное значение майского индекса потребительского доверия будет опубликовано 26 мая.