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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Товарооборот России и Азербайджана в I квартале вырос почти в 1,7 раза

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-марта 2023 года составил $1 057 258 610, что на 67,5% больше показателя за первый квартал 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,98% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-март 2023 года, Россия была третьим внешнеторговым партнером Азербайджана.

Экспорт азербайджанской продукции в Россию в первом квартале составил $260 959 650 (рост на 68,2%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,37% азербайджанского экспорта (Россия занимает девятое место по основным направлениям азербайджанского экспорта).

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-марте составил $796 298 960 (рост на 67,2%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 19,76% (Россия является импортером №1 в Азербайджан).

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с Россией в первом квартале 2023 года составило $535 339 310.

По итогам 2022 года азербайджано-российский товарооборот составил $3 710239 410, что на 23,9% больше показателя 2021 года.

Азербайджан ГТК
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