Товарооборот между Азербайджаном и Россией в I полугодии сократился на 31%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Товарооборот между Азербайджаном и Россией в I полугодии 2026 года составил $1 млрд 728,271 млн, что на 31,4% меньше, чем в январе-июне прошлого года, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

На долю торговых операций с Россией пришлось 7,01% всего внешнеторгового оборота страны (Россия является пятым внешнеторговым партнером Азербайджана после Италии, Великобритании, Турции и Китая). В январе-июне 2025 года Россия была третьим внешнеторговым партнером Азербайджана с долей в 10,33%.

В январе-июне 2026 года объем экспорта азербайджанской продукции в Россию составил $608,557 млн (рост на 3%). В целом на поставки в Россию пришлось 3,73% азербайджанского экспорта. Россия занимает четвертое место среди стран, в которые экспортируется азербайджанская продукция

При этом Россия по итогам I полугодия является вторым покупателем азербайджанской ненефтяной продукции (по итогам I квартала 2026 года Россия была крупнейшим покупателем ненефтяной продукции Азербайджана - ИФ). Ее поставки в Россию в отчетном периоде составили $596,14 млн (рост на 1,7%), доля - 10,74%.

За первое полугодие Азербайджан ввез из России товары на $1 млрд 119,714 млн (снижение на 42%), в общем объеме импорта на долю российских поставок пришлось 13,42%. РФ является третьим по объемам импортером в Азербайджан (после Китая и Турции).

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с Россией в январе-июне 2026 года составило порядка $511,157 млн.

По итогам 2025 года азербайджано-российский товарооборот достиг $4,92 млрд, что на 2,5% больше, чем в 2024 году.