Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по итогам переговоров подписали декларацию о союзническом взаимодействии.

Ранее Путин заявил, что подписание этого документа станет новым этапом развития двусторонних отношений.

В свою очередь Алиев заявил, что декларация будет иметь позитивное значение для России и Азербайджана, а также для региональной безопасности. По его словам, документ состоит более чем из сорока пунктов и охватывает важнейшие сферы двустороннего взаимодействия.

"Весьма символично, что декларация о союзничестве подписана в год 30-летия установления официальных дипломатических связей между Россией и Азербайджаном. За прошедшие десятилетия российско-азербайджанское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в политической, экономической и гуманитарной сферах. И мы, безусловно, настроены на дальнейшее всемерное развитие по-настоящему тесного союзнического взаимодействия с опорой на прочные традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал в свою очередь Путин.

По его словам, в ходе переговоров с Алиевым во вторник "был рассмотрен весь комплекс актуальных вопросов двусторонней повестки дня". "Прежде всего, мы обсудили возможности и перспективы наращивания взаимовыгодных торговых и экономических связей", - уточнил российский президент.

Он отметил, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос на 16% и достиг $3,4 млрд, а общий объем встречных капиталовложений составляет порядка $6 млрд.

В скором времени очередное заседание проведет российско-азербайджанская межправительственная комиссия, сказал Путин. "Также планируем направить российские деловые миссии в Азербайджан для изучения возможностей по развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства и ряда других отраслей", - добавил президент РФ.

Российские бизнес-структуры, как сказал Путин, заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области электроэнергетики, готовы оказывать содействие в модернизации азербайджанских электросетей. "А также подключиться к сфере возобновляемых источников энергии", - добавил он.

Президент сообщил, что эффективные партнерства между РФ и Азербайджаном налажены и в области промышленности: в прошлом году открыт совместный завод группы "ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и бакинского метрополитена. Кроме того, строится совместный сервисный центр "КАМАЗа" в Азербайджане.

"Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере", - сказал президент РФ.

Военная помощь

Россия и Азербайджан договорились рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи в целях обеспечения безопасности и стабильности.

"В целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность предоставления друг другу военной помощи на основании Устава ООН, отдельных международных договоров и с учетом существующих международно-правовых обязательств каждой из сторон", - говорится в декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами, подписанном по итогам российско-азербайджанского саммита.

"Стороны воздерживаются от любых действий, в том числе осуществляемых через третьи государства, направленных против друг друга", - подчеркивается в документе.

Кроме того, стороны договорились развивать двустороннее военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран.

В документе отмечается, что "стороны будут углублять взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Азербайджанской Республики, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также развивать другие направления двустороннего военного сотрудничества".

"Стороны с учетом высокого уровня военно-технического сотрудничества взаимодействуют по вопросам оснащения современным вооружением и военной техникой, а также по другим направлениям в данной области, представляющим взаимный интерес", - говорится в декларации.

Москва и Баку договорились об активизации усилий по созданию сервисных центров технического обслуживания, ремонта, модернизации вооружений и военной техники, а также по организации совместного производства различных видов продуктов военного назначения.