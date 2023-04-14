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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Член совета управляющих ФРС рекомендовал продолжать повышение ставки

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США следует продолжать повышение процентных ставок, поскольку инфляция в стране все еще высока, полагает член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. Он заявил об этом на мероприятии в Сан-Антонио, передает MarketWatch.

"Поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда остается сильным, а инфляция намного превышает целевой уровень, денежно-кредитную политику нужно ужесточить еще сильнее", - сказал он.

По мнению Уоллера, Федрезерв пока не добился ощутимого прогресса по снижению инфляции до целевого уровня.

Как стало известно ранее на этой неделе, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале.

Уоллер отметил, что до следующего заседания ФРС, которое состоится 2-3 мая, остается еще две недели, и за это время могут поступить статданные, которые изменят его позицию.

"Я бы приветствовал признаки более умеренного спроса, но пока они не появились и пока я не увидел значительного и устойчивого движения инфляции к нашей цели в 2%, мне кажется, нам предстоит еще поработать", - сказал он.

США Кристофер Уоллер ФРС
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